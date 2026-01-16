Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації на Дніпропетровщині.

СБУ викрила корупційну схему в мобілізації

Під час обшуків у керівниці однієї з районних військово-лікарських комісій при місцевому ТЦК правоохоронці виявили понад 300 тисяч доларів США.

За даними слідства, посадовиця була серед організаторів незаконної діяльності.

Вона разом зі спільниками за грошову винагороду оформлювала військовозобов’язаним фіктивні медичні довідки, які дозволяли уникати призову на військову службу.

Вартість вирішення питання починалася від 2,5 тисячі доларів США.

Для пошуку клієнтів, а також внесення змін до військово-облікових документів, до схеми залучили співробітника ТЦК та 58-річного мешканця області.

Оперативники СБУ задокументували щонайменше 20 епізодів передачі неправомірної вигоди учасникам оборудки.

Наразі очільниці районної ВЛК та одному з її спільників оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У разі доведення вини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело : СБУ