В Одесі викрили агентів ГРУ РФ, які готували удари по ЗСУ дронами-бомберами
- СБУ затримала в Одесі агентів ГРУ РФ, які готували удари дронами-бомберами по Силах оборони.
- Фігуранти спорядили БпЛА вибухівкою та передали ворогу координати військових локацій.
- Агентам інкримінують державну зраду — їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Служба безпеки України викрила та затримала в Одесі двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які за завданням спецслужб РФ готували застосування дрона-бомбера для удару по українських військових.
Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).
Дрон зі “скидом” мали запустити по локації Сил оборони в Одесі
За даними слідства, СБУ спрацювала на випередження та затримала фігурантів напередодні запланованого запуску БпЛА, коли бойова частина вже була готова, а “ціль” погоджена з російським куратором.
Одним із затриманих виявився 49-річний місцевий підприємець, якого завербували через Telegram-канал із пропозиціями “легкого заробітку”.
Він отримав від кураторів квадрокоптер, а також дістав зі схрону 2 кг пластиду та компоненти для саморобного вибухового пристрою.
Згодом він залучив 47-річного знайомого, який допоміг провести розвідку місць найбільшого зосередження українських військових в Одесі.
Виявлені локації зловмисники позначили на Google Maps і передали російській стороні.
Після погодження “цілі” агенти розпочали фінальну підготовку повітряного удару, однак були затримані контррозвідкою СБУ.
Під час обшуків правоохоронці вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 КК України — пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.
Державна зрада передбачає умисну допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, зокрема шляхом підготовки диверсій та атак на Сили оборони.
В умовах воєнного стану за ці злочини передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави.