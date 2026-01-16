Служба безпеки України викрила та затримала в Одесі двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які за завданням спецслужб РФ готували застосування дрона-бомбера для удару по українських військових.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Дрон зі “скидом” мали запустити по локації Сил оборони в Одесі

За даними слідства, СБУ спрацювала на випередження та затримала фігурантів напередодні запланованого запуску БпЛА, коли бойова частина вже була готова, а “ціль” погоджена з російським куратором.

Одним із затриманих виявився 49-річний місцевий підприємець, якого завербували через Telegram-канал із пропозиціями “легкого заробітку”.

Він отримав від кураторів квадрокоптер, а також дістав зі схрону 2 кг пластиду та компоненти для саморобного вибухового пристрою.

Згодом він залучив 47-річного знайомого, який допоміг провести розвідку місць найбільшого зосередження українських військових в Одесі.

Виявлені локації зловмисники позначили на Google Maps і передали російській стороні.

СБУ затримала агентурну групу гру рф, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі
Після погодження “цілі” агенти розпочали фінальну підготовку повітряного удару, однак були затримані контррозвідкою СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 КК України — пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

Державна зрада передбачає умисну допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, зокрема шляхом підготовки диверсій та атак на Сили оборони.

В умовах воєнного стану за ці злочини передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави.

