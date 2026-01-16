Служба безпеки України викрила та затримала в Одесі двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які за завданням спецслужб РФ готували застосування дрона-бомбера для удару по українських військових.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Дрон зі “скидом” мали запустити по локації Сил оборони в Одесі

За даними слідства, СБУ спрацювала на випередження та затримала фігурантів напередодні запланованого запуску БпЛА, коли бойова частина вже була готова, а “ціль” погоджена з російським куратором.

Одним із затриманих виявився 49-річний місцевий підприємець, якого завербували через Telegram-канал із пропозиціями “легкого заробітку”.

Він отримав від кураторів квадрокоптер, а також дістав зі схрону 2 кг пластиду та компоненти для саморобного вибухового пристрою.

Згодом він залучив 47-річного знайомого, який допоміг провести розвідку місць найбільшого зосередження українських військових в Одесі.

Виявлені локації зловмисники позначили на Google Maps і передали російській стороні.

Після погодження “цілі” агенти розпочали фінальну підготовку повітряного удару, однак були затримані контррозвідкою СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

Державна зрада передбачає умисну допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, зокрема шляхом підготовки диверсій та атак на Сили оборони.

В умовах воєнного стану за ці злочини передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави.