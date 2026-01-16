Вибухи в Києві: що відомо про атаку дронів на столицю
Зранку 15 січня прогриміли вибухи в Києві під час повітряної тривоги.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.
Вибухи в Києві 16 січня: що відомо
Перед тим, як пролунали вибухи в Києві, про загрозу атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Там попередили про рух БпЛА в напрямку столиці.
Невдовзі інформацію підтвердила Київська міська військова адміністрація, закликавши киян негайно прямувати до укриттів та перебувати там до завершення тривоги.
Міський голова Віталій Кличко заявив, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках, та наголосив на необхідності залишатися в укриттях.
Згодом у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Наразі інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 423-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.