Зранку 15 січня прогриміли вибухи в Києві під час повітряної тривоги.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Вибухи в Києві 16 січня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Києві, про загрозу атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Там попередили про рух БпЛА в напрямку столиці.

Невдовзі інформацію підтвердила Київська міська військова адміністрація, закликавши киян негайно прямувати до укриттів та перебувати там до завершення тривоги.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках, та наголосив на необхідності залишатися в укриттях.

Згодом у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Наразі інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 423-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.