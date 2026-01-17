На світанку, 17 січня, пролунали вибухи у Запоріжжі – ворог вдарив дронами по місту.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 17 січня: що відомо

За словами Івана Федорова, о 05:14 фіксувався ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Заводського району. О 05:25 пролунав вибух у Запоріжжі.

Внаслідок удару сталася пожежа, ворожий дрон влучили в об’єкт інфраструктури.

– Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об’єктів інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих, – наголосив Іван Федоров.

О 06:54 керівник ОВА повідомив про нову загрозу ворожих ударних безпілотників для Запорізької області.

За його словами, минулої доби окупанти завдали 677 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Три людини дістали поранення внаслідок атаки на Запорізький район.

За вчора ворог завдав 18 авіаударів по Юрківці, Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Любицькому, Різдвянці, Цвітковому, Тернуватому, Долинці, Верхній Терсі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1424-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

