Унаслідок нічної атаки на Одеську область 19 січня було значно пошкоджено об’єкт ДТЕК в обласному центрі.

Про це повідомили в компанії.

Удар по об’єкту ДТЕК в Одесі 19 січня: що відомо

За інформацією енергетиків, уночі ворог завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі, внаслідок чого обладнання зазнало значних руйнувань.

Наразі без електропостачання залишаються 30,8 тис. родин.

Руйнування є суттєвими, а ремонтні роботи потребуватимуть значного часу для повернення обладнання до повноцінної роботи.

Енергетики працюють на місці удару, розбирають завали та готуються до проведення ремонтів.

Першочерговим завданням є відновлення живлення об’єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постачання тепла та води до осель мешканців.

атака на Одесу
атака на Одесу 19 січня 2026 року. Фото: ДТЕК
Нагадаємо, що уночі проти 19 січня російські війська атакували Одесу.

За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок удару в місті пошкоджені житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибило вікна в комерційних приміщеннях та автосалоні.

Також повідомлялося про одну постраждалу людину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ДТЕК

Пов'язані теми:

Відключення електроенергіївідключення світлаВійна в УкраїніВибухДТЕКОдеса
