Унаслідок нічної атаки на Одеську область 19 січня було значно пошкоджено об’єкт ДТЕК в обласному центрі.

Про це повідомили в компанії.

Удар по об’єкту ДТЕК в Одесі 19 січня: що відомо

За інформацією енергетиків, уночі ворог завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі, внаслідок чого обладнання зазнало значних руйнувань.

Наразі без електропостачання залишаються 30,8 тис. родин.

Руйнування є суттєвими, а ремонтні роботи потребуватимуть значного часу для повернення обладнання до повноцінної роботи.

Енергетики працюють на місці удару, розбирають завали та готуються до проведення ремонтів.

Першочерговим завданням є відновлення живлення об’єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постачання тепла та води до осель мешканців.

Нагадаємо, що уночі проти 19 січня російські війська атакували Одесу.

За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок удару в місті пошкоджені житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибило вікна в комерційних приміщеннях та автосалоні.

Також повідомлялося про одну постраждалу людину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

