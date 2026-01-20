У ніч проти 20 січня Росія атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Повітряні сили ЗСУ.

Атака на Київ 20 січня: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи в Києві, Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників, які прямували в напрямку столиці.

Зараз дивляться

Після цього в місті пролунали вибухи.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки у Дніпровському районі зафіксовано влучання в нежитлові будівлі.

Також уламками пошкоджена будівля початкової школи. У прилеглих будинках пошкоджено вікна.

Також надійшли повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території, де загорілися автівки.

Постраждала 59-річна жінка перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки БпЛА впали на території кладовища. В обох районах, на щастя, минулося без постраждалих.

Через обстріл на лівому березі Києва виникли перебої з електропостачанням. Об’єкти соціальної інфраструктури перевели на автономний режим живлення.

Унаслідок атаки на Київ 20 січня лівий берег столиці опинився повністю без водопостачання.

Крім того, без тепла опинилися 5 635 багатоповерхівок, 80% з яких – це будинки, в які вдалося повернути опалення після обстрілу Києва 9 січня.

Усі екстрені та комунальні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки атаки на Київ 20 січня.

Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, оскільки загроза з повітря зберігалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.