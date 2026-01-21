Служба безпеки України спільно з Національною поліцією оперативно викрили та затримали агента ФСБ, який намагався скоїти замовне вбивство українського військовослужбовця у Запоріжжі.

Зловмисника затримали у прифронтовому місті по гарячих слідах одразу після нападу, повідомляють у пресслужбі СБУ.

Затримання агента ФСБ

За даними військової контррозвідки СБУ, ціллю російських спецслужб став офіцер ЗСУ, який проходив реабілітацію після поранення, отриманого на передовій.

Для організації замаху ворог використав схему з фейковим знайомством: захисника виманили до міської промзони під приводом побачення з дівчиною, з якою він спілкувався на профільному сайті.

– Утім, замість неї у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини і завдав йому шістьох ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події, – повідомили слідчі.

Потерпілого з численними глибокими колотими пораненнями терміново госпіталізували до реанімаційного відділення. Наразі він перебуває у важкому стані.

Упродовж кількох годин після скоєного співробітники СБУ встановили місцеперебування кілера та затримали його у помешканні родичів, де він намагався залягти на дно.

Слідство з’ясувало, що замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний. Він потрапив у поле зору російської спецслужби під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах. Після виконання тестових підпалів у місті куратори з РФ доручили йому вбивство офіцера ЗСУ та передали адресу запланованого нападу.

Для виманювання військового ФСБ створила фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств, від імені якої його запросили на зустріч.

Поблизу місця нападу правоохоронці знайшли ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у затриманого вилучили смартфон і планшет, за допомогою яких він підтримував зв’язок із ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ККУ (закінчений замах на умисне вбивство).

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели співробітники Управління СБУ в Запорізькій області спільно зі слідчими за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Одесі агентів ГРУ РФ , які готували удари дронами-бомберами по Силах оборони.

