РФ атакувала Україну 97 БпЛА та Іскандером: скільки цілей збила ППО
- У ніч на 21 січня Україну атакували балістичною ракетою та майже сотнею ударних БпЛА з кількох напрямків.
- До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, ППО, РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони.
- Більшість дронів було збито, але зафіксовані влучання й падіння уламків, атака тривала.
У ніч на 21 січня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку по території України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 21 січня: що відомо
Так з 18:00 20 січня ворог застосував одну балістичну ракету Іскандер-М, запущену з ТОТ АР Крим, а також 97 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (ТОТ АР Крим) і ТОТ Донецьк.
Зазначається, що близько 70 із них це Шахеди.
Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередньою інформацією, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона збила або подавила 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів у північних, південних і східних регіонах країни.
Разом із тим зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.
У Повітряних силах наголошують, що повітряна атака триває. В українському небі залишаються декілька ворожих БпЛА.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.