Трагічно загинув Олексій Брехт – член правління та ексочільник Укренерго
- Під час виконання професійних обов'язків загинув член правління НЕК Укренерго Олексій Брехт, який присвятив енергетиці понад 25 років життя.
- Він зробив вагомий внесок у стійкість української енергосистеми під час війни та займався відновленням мереж після ворожих атак.
Член правління НЕК Укренерго Олексій Брехт загинув під час виконання професійних обов’язків.
Про це повідомили Міністерство енергетики України та компанія ДТЕК. Згодом цю інформацію підтвердили в Укренерго.
Смерть Олексія Брехта – що відомо
Як розповіли у Міненерго, обірвалося життя члена правління НЕК Укренерго Олексія Брехта.
– Ми запам’ятаємо Олексія Олександровича Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі, – зазначили у Міненерго.
Як уточнили у ДТЕК, Олексій Брехт загинув під час виконання професійних обов’язків.
– Олексій Олександрович був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни, – наголосили у компанії.
Як повідомляють журналісти із посиланням на власні джерела, Олексій Брехт загинув від ураження струмом на одній з підстанцій Укренерго, пише Економічна правда.
Згодом в Укренерго розповіли, що другий день поспіль він особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів.
– Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло, – йдеться у заяві.
Він пройшов шлях від інженера до очільника системного оператора. Брехт є випускником Київської політехніки, який розпочав свою кар’єру ще у 1999 році на Київській ГАЕС.
Брехт очолював НЕК Укренерго як т. в. о. очільника правління у період 2024-2025 років, а згодом відповідав за експлуатацію та відновлення мережі.