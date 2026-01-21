Член правління НЕК Укренерго Олексій Брехт загинув під час виконання професійних обов’язків.

Про це повідомили Міністерство енергетики України та компанія ДТЕК. Згодом цю інформацію підтвердили в Укренерго.

Смерть Олексія Брехта – що відомо

Як розповіли у Міненерго, обірвалося життя члена правління НЕК Укренерго Олексія Брехта.

– Ми запам’ятаємо Олексія Олександровича Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі, – зазначили у Міненерго.

Як уточнили у ДТЕК, Олексій Брехт загинув під час виконання професійних обов’язків.

– Олексій Олександрович був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни, – наголосили у компанії.

Як повідомляють журналісти із посиланням на власні джерела, Олексій Брехт загинув від ураження струмом на одній з підстанцій Укренерго, пише Економічна правда.

Згодом в Укренерго розповіли, що другий день поспіль він особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів.

– Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло, – йдеться у заяві.

Він пройшов шлях від інженера до очільника системного оператора. Брехт є випускником Київської політехніки, який розпочав свою кар’єру ще у 1999 році на Київській ГАЕС.

Брехт очолював НЕК Укренерго як т. в. о. очільника правління у період 2024-2025 років, а згодом відповідав за експлуатацію та відновлення мережі.

