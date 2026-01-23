Вийшли оглянути приліт: на Чернігівщині через атаку дронів поранено 4 осіб
- РФ завдала удару дронами по аграрному підприємству у Чернігівській області.
- Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
- Це сталося під час повторного удару РФ по Вертіївці, коли люди вийшли оглянути місце події.
Село Вертіївка, що на Ніжинщині Чернігівської області, вдень атакували декілька безпілотників.
Атака на Вертіївку Чернігівської області
Зафіксовані влучання по території аграрного підприємства у Чернігівській області. Попередньо, четверо поранених. Це цивільні чоловіки віком від 35 до 74 років.
Усі наразі перебувають у лікарні. Медики їх обстежують і надають необхідну допомогу. Поранення середнього та важкого ступеня.
– А тепер про обставини. Після перших ударів люди вийшли оглянути місце події, хоча повітряна тривога тривала. А це пряма загроза життю. Був повторний удар. Як наслідок – четверо людей з пораненнями в лікарні. Така цікавість буває фатальною, – повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Він наголосив, що тому не треба йти на місце прильоту, навіть якщо дуже хочеться побачити шахед, знімати все це на телефон.
– А от що точно варто робити, так це зважати на повітряну тривогу.Ворог дуже підступний. Випадки повторних ударів непоодинокі. Бережіть життя! – додав він.
До речі, Росія ввечері 1 січня дронами атакувала лікарню у Семенівці на Чернігівщині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: В’ячеслав Чаус