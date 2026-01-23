Село Вертіївка, що на Ніжинщині Чернігівської області, вдень атакували декілька безпілотників.

Атака на Вертіївку Чернігівської області

Зафіксовані влучання по території аграрного підприємства у Чернігівській області. Попередньо, четверо поранених. Це цивільні чоловіки віком від 35 до 74 років.

Усі наразі перебувають у лікарні. Медики їх обстежують і надають необхідну допомогу. Поранення середнього та важкого ступеня.

– А тепер про обставини. Після перших ударів люди вийшли оглянути місце події, хоча повітряна тривога тривала. А це пряма загроза життю. Був повторний удар. Як наслідок – четверо людей з пораненнями в лікарні. Така цікавість буває фатальною, – повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Він наголосив, що тому не треба йти на місце прильоту, навіть якщо дуже хочеться побачити шахед, знімати все це на телефон.

– А от що точно варто робити, так це зважати на повітряну тривогу.Ворог дуже підступний. Випадки повторних ударів непоодинокі. Бережіть життя! – додав він.

До речі, Росія ввечері 1 січня дронами атакувала лікарню у Семенівці на Чернігівщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 430-ту добу.

Фото: В’ячеслав Чаус

