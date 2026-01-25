У ДТП на Львівщині загинув нардеп Орест Саламаха: ДБР повідомило деталі
- Нардеп від Слуги народу Орест Саламаха загинув у ДТП у Сокільниках Львівської області.
- Відомо, що депутат на квадроциклі виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом.
- Орест Саламаха помер у лікарні під час реанімаційних дій.
У неділю у ДТП у Львівській області загинув народний депутат фракції Слуга Народу Орест Саламаха.
У ДТП загинув нардеп від Слуги народу Орест Саламаха
Про факт загибелі Ореста Саламахи у ДТП повідомив нардеп фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко, голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев та депутат Львівської міської ради 8-го скликання Ігорь Зінкевич.
Відомо, що ДТП трапилося у Сокільниках Львівської області. Також є інформація, що нардеп помер у лікарні десь о 20:00.
За словами Зінкевича, нардеп виїхав на зустрічну на квадроциклі.
Згодом в своєму Telegram смерть Саламахи підтвердив глава фракції Слуга народу Давід Арахамія.
Як пише ДБР, за попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.
– Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні, – йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.
Водночас працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.
Відомо, що Саламаха був обраний по округу №121 від Львівської області.