Про факт загибелі Ореста Саламахи у ДТП повідомив нардеп фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко, голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев та депутат Львівської міської ради 8-го скликання Ігорь Зінкевич.

Відомо, що ДТП трапилося у Сокільниках Львівської області. Також є інформація, що нардеп помер у лікарні десь о 20:00.

За словами Зінкевича, нардеп виїхав на зустрічну на квадроциклі.

Згодом в своєму Telegram смерть Саламахи підтвердив глава фракції Слуга народу Давід Арахамія.

Як пише ДБР, за попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.

– Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні, – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Водночас працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.

Відомо, що Саламаха був обраний по округу №121 від Львівської області.

