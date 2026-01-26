Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив про очікуваний новий результат у межах розслідування справи Мідас.

Сап анонсували нові результати в справі Мідас

Справа стосується корупції в енергетичному секторі.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

– Ми активно розслідуємо цю справу. Є проблеми, пов’язані з виконанням великої кількості доручень про надання міжнародно-правової допомоги у різних юрисдикціях, серед яких є досить складні, де швидко не вдасться отримати результат. Але загалом прогрес очевидний і наступний результат у справі Мідас не забариться, – сказав Клименко.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться про можливе оголошення підозр фігурантам справи, очільник САП наголосив, що НАБУ та САП не анонсують підозри.

Також Клименко повідомив, що наразі справу Мідас розслідують десять детективів Першого головного підрозділу НАБУ, а на початковому етапі до роботи було залучено значно більше співробітників бюро.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюють два прокурори.

Коментуючи питання підслідності працівників Офісу Президента, керівник САП зазначив, що вона визначається посадою, сумою неправомірної вигоди та розміром завданих збитків.

– За посадою вони нам не підслідні, але можуть бути підслідні за розміром неправомірної вигоди. Наприклад, якщо керівник Офісу Президента або його заступники отримали хабар у понад 40 тисяч доларів, то вони будуть підслідні НАБУ, попри те що займають таку посаду, – пояснив Клименко.

Окремо він висловив критику на адресу Державної служби фінансового моніторингу, заявивши, що вона не надає належної допомоги у розслідуванні справи Мідас.

– Більшу частину взаємодії з Держфінмоніторингом здійснює НАБУ, але, на мою думку, належної допомоги не надає. Ми повинні бачити конкретний результат, а не просто узагальнені матеріали, які ні про що не свідчать, а лише констатують, що кошти прийшли з точки А в точку Б, – сказав керівник САП.

– Коли я раніше працював детективом НАБУ, і ми взаємодіяли з Держфінмоніторингом, то отримували від них величезну кількість інформації. І не лише про транзакції. Вони давали інформацію про наявність у фігурантів справ паспортів інших держав, про пов’язаних з ними осіб і підприємства. Вони навіть блокували активи за кордоном. Наразі всього цього в діях Держфінмоніторингу немає. Я думаю, що все залежить від бажання допомогти або не допомогти – додав він.

Нагадаємо, НАБУ та САП подали документи до Інтерполу для оголошення у міжнародний розшук бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами справи Мідас.

