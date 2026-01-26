Уночі проти 26 січня (із 18:00 25 січня) противник здійснив повітряну атаку на Україну, застосувавши 138 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 26 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну запуски БпЛА здійснювалися з районів Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованого Донецька. Близько 90 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 26 січня протиповітряною обороною збито або приглушено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Зокрема, уночі проти 26 січня російські війська атакували Запоріжжя ракетами та ударними безпілотниками.

За словами очільника ОВА Івана Федорова, загалом за ніч російські війська здійснили чотири атаки по місту.

У місті пошкоджено приватні житлові будинки. В одній з осель сталося займання, яке рятувальники оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

За даними Повітряних сил, ворожа атака триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 433-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

