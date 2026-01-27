Перед судом постануть двоє чоловіків, які жорстоко побили та пограбували військовослужбовця неподалік зупинки громадського транспорту в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомили в поліції Києва.

Напад на військовослужбовця в Києві: що відомо

Правоохоронці встановили, що потерпілим є 59-річний військовослужбовець із Київської області, який, перебуваючи у відпустці, приїхав до столиці.

Чоловік звернувся до двох незнайомців із проханням підказати дорогу до найближчої станції метро.

Після нетривалої розмови він пішов у вказаному напрямку, однак за кілька хвилин нападники наздогнали його.

Один зі зловмисників раптово вдарив військового ногою у спину, після чого обидва почали жорстоко бити потерпілого, не даючи йому підвестися.

Скориставшись безпорадним станом чоловіка, вони зірвали з нього рюкзак та викрали близько 8 тис. грн, мобільні телефони, банківські картки та документи.

Оперативники Голосіївського управління поліції швидко встановили та затримали нападників. Ними виявилися двоє киян віком 29 та 48 років.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 28, та ч. 3 ст. 357 КК України — розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для здоров’я, вчинений групою осіб в умовах воєнного стану, а також за незаконне привласнення документів із корисливих мотивів.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

До оголошення вироку зловмисники перебуватимуть під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Викрадені речі повернуто потерпілому.

Фото: Поліція Києва

