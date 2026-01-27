Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ ударила КАБами по Словʼянську: загинуло подружжя, їхній син у лікарні
Головне
- 27 січня приблизно о 04:30 ворог завдав авіаудару КАБами по Слов'янську.
- Зафіесовано влучання у приватний сектор, там зруйновані будинки.
- Внаслідок ворожого удару загинуло подружжя.
Вночі росіян атакували Словʼянськ, що на Донеччині, керованими авіабомбами (КАБ). Ворожі снаряди влучили у приватний сектор.
Про це повідомив міський голова Словʼянська Володимир Лях.
Удар по Словʼянську вночі 27 січня
За словами мера міста, вибухи у Словʼянську пролунали о 04:30. У приватному секторі пошкоджено щонайменше п’ять будинків. Два з яких зруйновані повністю.
З-під завалів деблокували трьох людей. Молодий хлопець із пораненнями знаходиться у лікарні. Його батьки загинули.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.
