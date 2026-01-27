Вночі росіян атакували Словʼянськ, що на Донеччині, керованими авіабомбами (КАБ). Ворожі снаряди влучили у приватний сектор.

Про це повідомив міський голова Словʼянська Володимир Лях.

Удар по Словʼянську вночі 27 січня

За словами мера міста, вибухи у Словʼянську пролунали о 04:30. У приватному секторі пошкоджено щонайменше п’ять будинків. Два з яких зруйновані повністю.

З-під завалів деблокували трьох людей. Молодий хлопець із пораненнями знаходиться у лікарні. Його батьки загинули.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

