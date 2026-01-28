Вибухи у Запоріжжі перед світанком: пошкоджено понад 100 квартир, є постраждалі
- Російські війська двічі вдарили на світанку по Запоріжжю..
- Влучання — у двір багатоповерхового будинку.
- Пошкоджено понад 100 квартир та 20 автомобілів.
Перед світанком пролунали вибухи у Запоріжжі — пошкоджено понад сто квартир та 20 автівок.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Оновлено о 08:31
Вибухи у Запоріжжі 28 січня: що відомо
Так, Іван Федоров о 04:38 попереджав про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області. Згодом з’явилася загроза застосування керованих авіаційних бомб.
О 04:53 керівник ОВА повідомив, що у Запоріжжі горить будинок внаслідок ворожої атаки. За його словами, російські окупанти двічі вдарили по місту.
Понад сто квартир та 20 автомобілів пошкоджені внаслідок атаки і вибухів у Запоріжжі. На місці удару виникла пожежа.
— Росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши в двір багатоповерхівки, — наголосив Іван Федоров.
За його словами, за медичною допомогою звернувся 37-річний чоловік та 88-річна жінка.
Іван Федоров о 08:03 повідомив, що вже четверо поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. До лікарів за допомогою звернулася ще дві постраждалих.
Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.
Фото: Запорізька ОВА