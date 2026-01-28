Перед світанком пролунали вибухи у Запоріжжі — пошкоджено понад сто квартир та 20 автівок.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 28 січня: що відомо

Так, Іван Федоров о 04:38 попереджав про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області. Згодом з’явилася загроза застосування керованих авіаційних бомб.

О 04:53 керівник ОВА повідомив, що у Запоріжжі горить будинок внаслідок ворожої атаки. За його словами, російські окупанти двічі вдарили по місту.

Понад сто квартир та 20 автомобілів пошкоджені внаслідок атаки і вибухів у Запоріжжі. На місці удару виникла пожежа.

— Росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши в двір багатоповерхівки, — наголосив Іван Федоров.

За його словами, за медичною допомогою звернувся 37-річний чоловік та 88-річна жінка.

Іван Федоров о 08:03 повідомив, що вже четверо поранених внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. До лікарів за допомогою звернулася ще дві постраждалих.

Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

