Уночі 29 січня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Атака на Одесу 29 січня: що відомо

За словами Лисака, унаслідок атаки на Одесу сьогодні, 29 січня, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Водночас, за словами очільника МВА, усі міські служби та соціальний транспорт у місті працюють у штатному режимі.

Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди, а також усувають пошкодження, завдані попередніми ворожими атаками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

