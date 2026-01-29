Кількість загиблих унаслідок масованої атаки на Одесу 27 січня зросла до чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Зросла кількість загиблих після атаки на Одесу 27 січня

За словами Сергія Лисака, сьогодні в лікарні помер чоловік 1947 року народження, який зазнав тяжких поранень під час ворожої атаки на Одесу 27 січня.

Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними з життям.

Таким чином російський терор забрав життя вже чотирьох людей.

Очільник МВА висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого та зазначив, що Одеса продовжує оговтуватися від наслідків одного з наймасштабніших ударів за останній час.

Нагадаємо, що вночі проти 27 січня російські війська масовано атакували Одесу, застосувавши понад 50 ударних безпілотників.

Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, церкву, дитячий садочок, ліцей, фітнес-центр, магазини, а також згоріли щонайменше п’ять автомобілів.

Найскладніша ситуація склалася в Хаджибейському районі, де було зруйновано частину житлового будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривали безперервно.

За даними Одеської обласної прокуратури, загалом постраждали 23 людини, серед них шестеро дітей та вагітна жінка на 39-му тижні.

У зв’язку з трагедією 28 січня в Одесі було оголошено днем жалоби.

