Уночі проти 29 січня (із 18:00 28 січня) російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши понад сотню ударних безпілотників різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 29 січня: що відомо

Загалом під час нічної атаки на Україну противник застосував 105 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Запуски здійснювалися з районів Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського (ТОТ АР Крим).

Близько 70 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 29 січня силами протиповітряної оборони збито або приглушено 84 ворожі БпЛА на Півночі, Півдні, в Центрі та на Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних дронів на семи локаціях.

Зокрема, уночі проти 29 січня російські війська атакували Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками.

Під ударом опинився приватний сектор міста. Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі.

За попередніми даними, загинули дві жінки та чоловік. Ще один чоловік дістав поранення.

Також ворог завдав атакував Одесу, застосувавши ударні безпілотники.

Спалахнула пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, а також вантажні автомобілі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Наразі на місці влучання триває огляд пошкоджень та робота відповідних служб.

За даними повітряних сил ЗСУ, атака досі триває — у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

