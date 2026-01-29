Вдень пролунав вибух у Кривому Розі — росіяни вдарили по місту Шахедами.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 29 січня: що відомо

Про вибухи у Кривому Розі стали повідомляти о 16:08.

За словами Вілкула, ворожі шахеди у двох місцях атакували житлову забудову міста. На місцях влучань спалахнули пожежі. Працюють всі екстрені служби.

Атаки на Кривий Ріг

З вечора 21 січня та впродож дня 22 січня росіяни атакували ударними дронами житловий сектор та об’єкти інфраструктури Кривого Рогу. Внаслідок атаки поранення зазнали 13 людей, серед них – четверо дітей 1,5, 2, 8 та 10 років. До лікарень госпіталізували шестеро людей, зокрема троє дітей.

Ввечері 26 січня ворог знову атакував Кривий Ріг безпілотниками: зафіксовано влучання у багатоповерхівку в Тернівському районі. Згодом ствло відомо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, оскільки у квартирах нікого не було на момент удару.

Вночі 28 січня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, постраждало дві людини: 51-річна жінка та 60-річний чоловік. Жінка у стані середньої тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 436-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

