Сьогодні вранці близько 07:30 у Херсоні на російській протипіхотній фугасній міні Пелюстка підірвалась автівка, в якій їхала родина.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Підрив авто у Херсоні 31 січня

Внаслідок детонації протипіхотної міни постраждали 47-річний чоловік та 34-річна жінка, а також двоє дівчаток, яким 5 та 2 роки.

У всієї родини діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики надали потерпілим допомогу на місці.

Минулої доби на Херсонщині під ворожими ударами перебували низка населених пунктів, зокрема: Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Янтарне, Софіївка, Іванівка, Микільське, Урожайне, Бургунка, Гаврилівка, Одрадокам’янка, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 14 багатоповерхівок та п’ять приватних будинків. Через російську агресію дві людини загинули, ще 10 дістали поранення.

Нагадаємо, що на початку січня Херсон відвідав американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет. Він побував у підземній лікарні, поспілкувався з місцевими жителями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

