У Києві вночі 1 лютого сталася пожежа на ринку на проспекті Василя Порика.

Про це повідомляють у ДСНС.

Ліквідовано пожежу на території ринку

1 лютого о 04:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на ринку на проспекті Василя Порика, що у Подільському районі Києва.

Пожежею охопило одноповерхову побутівку. Потім вогонь розповсюдився на металеві одноповерхові кіоски торговельного ряду.

О 06:12 пожежу ліквідували на площі 80 кв. м. Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого, якого з опіками передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

За словами мера Віталія Кличка, за минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України. Наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення міста після аварійної ситуації в енергосистемі України. Частково відновлені системи водо- та теплопостачання.

Джерело : ДСНС

