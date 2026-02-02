Хотів здивувати дівчину: затримано чоловіка, який запустив салют у Києві
- У Святошинському районі Києва запустили салют.
- Порушення виявили під час моніторингу соцмереж.
У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют.
Про це 2 лютого повідомили в поліції Києва.
Запуск салюту у Святошинському районі Києва: що відомо
Запуск салюту невідомою особою на території Святошинського району Києва правоохоронці зафіксували в суботу, 31 січня, під час моніторингу соціальних мереж.
Правоохоронці прибули на місце події та під час перевірки території виявили й вилучили картонну коробку від залишків піротехнічного засобу.
Під час проведення першочергових слідчих дій оперативники встановили особу порушника та затримали 47-річного місцевого жителя.
Затриманий пояснив правоохоронцям, що запустив салют, щоб здивувати дівчину, з якою нещодавно познайомився.
За його словами, того вечора вони каталися містом автомобілем.
За цим фактом відділ дізнання Святошинського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Порушнику готується повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.
Фото: Поліція Києва