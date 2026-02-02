У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют.

Про це 2 лютого повідомили в поліції Києва.

Запуск салюту у Святошинському районі Києва: що відомо

Запуск салюту невідомою особою на території Святошинського району Києва правоохоронці зафіксували в суботу, 31 січня, під час моніторингу соціальних мереж.

Зараз дивляться

Правоохоронці прибули на місце події та під час перевірки території виявили й вилучили картонну коробку від залишків піротехнічного засобу.

Під час проведення першочергових слідчих дій оперативники встановили особу порушника та затримали 47-річного місцевого жителя.

Затриманий пояснив правоохоронцям, що запустив салют, щоб здивувати дівчину, з якою нещодавно познайомився.

За його словами, того вечора вони каталися містом автомобілем.

За цим фактом відділ дізнання Святошинського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Порушнику готується повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Фото: Поліція Києва

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.