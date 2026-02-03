У Києві під час атаки РФ у ніч на 3 лютого було пошкоджено зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Атака на Київ: пошкоджено зал слави Національного музею історії України

Віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури України Тетяна Бережна в ефірі телемарафону Єдині новини та на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час російського обстрілу руйнувань зазнав зал слави Національного музею історії України, що біля підніжжя монумента Батьківщина-мати.

– Це пам’ятка науки і техніки місцевого значення. Символічно і цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21 столітті. На місці працюють профільні служби — фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження та здійснюють первинну оцінку завданих збитків. Після завершення обстеження буде відомий обсяг відновлювальних робіт, – зауважила вона.

Бережна додала, що, попри пошкодженя, музей продовжує роботу.

Вона нагадала, що від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури.

– Це свідоме знищення культури і пам’яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти Росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, — наголосила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, вночі проти 3 лютого російські окупанти здійснили атаку на Київ балістичними ракетами. Зафіксовані руйнування в 5 районах, сталися пожежі, є п’ятеро постраждалих.

Фото: Тетяна Бережна

