Вибухи у Вінниці: місто під атакою ракет та дронів
Вибухи у Вінниці пролунали зранку 3 лютого після того, як ворог скерував на місто дрони та ракети.
Про вибухи повідомляють ЗМІ та Повітряні Сили ЗС України.
Вибухи у Вінниці 3 лютого: що відомо
Перед тим як прогриміли вибухи у Вінниці Повітряні сили ЗСУ інформували про рух ворожих БпЛА у Вінницькій області — зокрема в напрямку Ладижина, Теплика, Дашева та Тростянця, а також про рух безпілотників повз Липовець курсом на північно-західний напрямок.
Окремо повідомлялося про рух ракет у напрямку області.
За повідомленнями ЗМІ, перші вибухи у Вінниці почули близько 06:30, наступні – близько 07:00.
Офіційної інформації щодо наслідків вибухів, пошкоджень або постраждалих станом на цей момент не надходило.
Дані уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 14401-шу добу.
