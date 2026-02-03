Вибухи у Вінниці пролунали зранку 3 лютого після того, як ворог скерував на місто дрони та ракети.

Про вибухи повідомляють ЗМІ та Повітряні Сили ЗС України.

Вибухи у Вінниці 3 лютого: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи у Вінниці Повітряні сили ЗСУ інформували про рух ворожих БпЛА у Вінницькій області — зокрема в напрямку Ладижина, Теплика, Дашева та Тростянця, а також про рух безпілотників повз Липовець курсом на північно-західний напрямок.

Окремо повідомлялося про рух ракет у напрямку області.

За повідомленнями ЗМІ, перші вибухи у Вінниці почули близько 06:30, наступні – близько 07:00.

Офіційної інформації щодо наслідків вибухів, пошкоджень або постраждалих станом на цей момент не надходило.

Дані уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 14401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

