Вибухи в Запорізькій області сьогодні, 3 лютого, пролунали близько 13:00.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запорізькій області 3 лютого: що відомо

За словами Федорова, перед тим, як пролунали вибухи в Запорізькій області, фіксувався рух ворожих безпілотників у напрямку Запоріжжя.

Зокрема, очільник ОВА попереджав про БпЛА невстановленого типу, який рухався у бік Космічного району міста, а також про ворожий ударний безпілотник у напрямку Заводського району Запоріжжя.

Наразі інформація щодо наслідків вибухів уточнюється.

Офіційні дані про руйнування чи постраждалих на цей момент не надходили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1441-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

