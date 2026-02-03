Вибухи в Запорізькій області: ворог скерував до регіону ударні БпЛА
Вибухи в Запорізькій області сьогодні, 3 лютого, пролунали близько 13:00.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запорізькій області 3 лютого: що відомо
За словами Федорова, перед тим, як пролунали вибухи в Запорізькій області, фіксувався рух ворожих безпілотників у напрямку Запоріжжя.
Зокрема, очільник ОВА попереджав про БпЛА невстановленого типу, який рухався у бік Космічного району міста, а також про ворожий ударний безпілотник у напрямку Заводського району Запоріжжя.
Наразі інформація щодо наслідків вибухів уточнюється.
Офіційні дані про руйнування чи постраждалих на цей момент не надходили.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1441-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.