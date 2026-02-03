Вибухи у Дніпрі пролунали уночі 3 лютого. Повітряні сили попереджали про можливу атаку балістикою і дронами.

Вибухи в Дніпрі 3 лютого: які наслідки

– Дніпропетровщина під атакою, – написав о 1:11 начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Він закликав мешканців регіону подбати про власну безпеку.

О 1:20 та о 1:33 Повітряні Сили ЗСУ попереджали про балістику на Дніпро, а також неодноразово – про БпЛА в напрямку міста.

Зараз дивляться

Суспільне повідомило, що у Дніпрі спостерігаються перебої з електропостачанням.

О 1:41 журналісти сповістили про ще один вибух у місті.

Нагадаємо, уночі проти 3 лютого пролунали вибухи у Харкові і у Києві. Росіяни б’ють ракетами і дронами.

У Києві зафіксовані ракетні удари у двох районах, є влучання у багатоповерхівки.

Наразі відомо про двох постраждалих у Харкові.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.