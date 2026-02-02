Вибухи у Харкові 3 лютого: ворог б’є по місту дронами та ракетами
Вибухи в Харкові пролунали у ніч проти 3 лютого. Росіяни завдають по Харкову комбінованого удару із застосуванням безпілотників та ракет.
Вибухи в Харкові 3 лютого: які наслідки
– Маємо влучання ворожого дрону Молнія у центрі міста. Наразі – без постраждалих. Щодо пошкоджень – інформація зʼясовується, – написав о 00:35 мір міста Ігор Терехов.
О 00:57 він повідомив про ракетний удар по Слобідському району Харкова.
– Також на місто йде масована атака ворожих дронів та ракет. Будьте обережні, – зазначив він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог наніс удар КАБ по передмістю Харкова.
За його словами, двоє людей постраждали в Харкові внаслідок ворожих обстрілів. 27-річний та 58-річний чоловіки наразі отримують допомогу медиків.
Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харківщині курсом на південь.
У місті була оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.