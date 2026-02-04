Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері у середу, 4 лютого. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про балістичну атаку на місто.

Вибухи у Кривому Розі 4 лютого: які наслідки

– Кривий Ріг. Балістична ракетна атака на місто. Бережіть себе – можливі ще виходи, – написав Вілкул у Telegram.

Про вибухи у Кривому Розі сьогодні також повідомило Суспільне.

Раніше у Повітряних силах заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та попереджали про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Нагадаємо, вдень 26 січня пролунав вибух у Кривому Розі – росіяни вдарили по місту Шахедами.

За словами Олександра Вілкула, ворожі дрони влучили у житлову забудову міста. На місцях влучань спалахнули пожежі. Були викликані екстрені служби.

Інформація про загиблих та постраждалих не надавалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1442-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

