Співробітники ТЦК застосували силу до військовозобов’язаного, який перебував у розшуку та чинив агресивний спротив спробам направити його до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних.

Інцидент із Одеським ТЦК 4 лютого: що відомо

За даними органу військового управління, поширений у соцмережах відеозапис інциденту із Одеським ТЦК, що стався 4 лютого 2026 року в Пересипському районі Одеси, містить “ознаки вибіркового монтажу”.

– Попередньо встановлено, що під час проведення перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення було виявлено, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

На законну вимогу військовослужбовців прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних та оформлення необхідних документів зазначена особа відреагувала агресивно та, за попередніми даними, вчинила фізичний опір і напад на військовослужбовця, – йдеться у повідомленні.

Співробітники ТЦК стверджують, що застосували заходи фізичного впливу з метою припинення протиправних дій, а також для самозахисту та здійснення адміністративного затримання.

За їхніми словами, військовозобов’язаного доставили до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів та проведення передбачених процедур.

– Встановлено, що відеоматеріал, поширений у соціальних мережах, не відображає повної хронології подій та має ознаки вибіркового монтажу, що може викривлювати фактичні обставини інциденту, зокрема момент виникнення протиправних дій із боку громадянина, – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що керівництво Одеського ТЦК ініціювало службову перевірку для того, щоб надати повну та об’єктивну оцінку дій усіх учасників подій, а також виявити, чи дотрималися військові центру вимог законодавства та службових інструкцій. За результатами перевірки буде надано відповідну правову оцінку та ухвалено рішення у встановленому порядку.

Нагадаємо, 2 лютого в Шевченківському районі Львова жінка відкрила стрілянину по мікроавтобусу з військовими ТЦК та поліцейськими.

Також 1 лютого у Вінниці на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії чоловік відкрив вогонь у бік групи оповіщення ТЦК та втік.

