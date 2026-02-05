Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли вдень у четвер, 5 лютого. На місто прямували ворожі безпілотники.

Вибухи у Дніпрі 5 лютого: які наслідки

Українські журналісти повідомили про те, що у Дніпрі було чутно вибухи.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух безпілотників на місто Дніпро з північного напрямку.

Атаки на Дніпропетровщину 5 лютого

Станом на ранок 5 лютого повідомлялося про ракетну атаку на Криворіжжя. На щастя, там минулося без загиблих і постраждалих, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Зазначається, що Петропавлівській, Покровській, Васильківській громадах Синельниківського району російська армія поцілила безпілотниками. Спалахнули пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено підприємство, адмінбудівля, приватні будинки та господарські споруди.

Крім цього, Росія спрямувала дрони на Юріївську громаду Павлоградського району, внаслідок чого пошкоджена гімназія.

Водночас Нікопольщина потерпала від ворожих FPV-дронів та артилерії. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1443-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

