Сьогодні росіяни впродовж доби завдавали артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. На об’єкті зафіксовано щонайменше п’ять влучань.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу України.

Атака на Херсонську ТЕЦ

У Нафтогазі зазначають, що це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ з початку лютого.

Наразі фахівці Нафтогазу та місцева влада Херсонської області опрацьовують всі можливі варіанти забезпечення теплом населення.

— Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання, — зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

4 грудня 2025 року керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що Херсонська ТЕЦ через ворожі обстріли за останні дні тимчасово зупинила свою роботу.

6 грудня заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявив, що росіяни випустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, тому відновити її вкрай складно.

28 грудня російські війська знову вдарили по Херсонській теплоелектроцентралі з артилерії. У результаті атаки постраждала одна з працівниць підприємства. Станція зазнала значних руйнувань.

