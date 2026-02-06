Сьогодні надвечір росіяни FPV-дронами атакували мешканця села Дубівка та двох мешканців села Цупівка Дергачівської громади на Харківщині.

Про це повідомляє В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської РВА.

Атака дронів по селу на Харківщині

Так, близько 18:00 російські окупанти цілеспрямовано атакували FPV-дроном 38-річного жителя Дубівки, який йшов територією села Цупівка.

Зараз дивляться

У чоловіка уламкові поранення, йому надали медичну допомогу. Стан пораненого стабільний, загрози життю немає.

Приблизно у цей самий час ще один російський FPV-дрон вдарив по подружжю із села Цупівка.

Чоловік та жінка поверталися додому від найближчої залізничної станції Слатине.

– Росіяни атакували їх свідомо, чудово усвідомлюючи, що це – цивільні, – наголосив Задоренко.

За його словами, жінка у лікарні, медики борються за її життя.

Село Цупівка на карті

Село Цупівка розташоване у Дергачівській міській громаді Харківського району. Населення становить 1010 осіб. Село знаходиться недалеко від кордону з РФ. Через Цупівку проходить дорога на Бєлгород.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1444-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.