Одна жінка загинула, ще дві дістали поранення під час атаки на Жовту Кручу Запорізької області сьогодні, 7 лютого.

Оновлено о 19:21.

Атака на Жовту Кручу сьогодні: що відомо

Атаку на Жовту Кручу армія РФ здійснила ввечері 7 лютого.

Російські війська, зазначає керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, завдали ударів щонайменше п’ятьма керованими авіабомбами (КАБами).

Ворожі високоточні авіаційні боєприпаси зруйнували приватні будинки та господарські будівлі. Спалахнула пожежа.

Згідно з уточненими даними, загинула 62-річна жінка.

Ще дві жінки 62 та 65 років дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 445-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров

Фото: МОЗ

