РФ ударила 5 КАБами по Жовтій Кручі на Запоріжжі: є загибла та постраждалі
Одна жінка загинула, ще дві дістали поранення під час атаки на Жовту Кручу Запорізької області сьогодні, 7 лютого.
Оновлено о 19:21.
Атака на Жовту Кручу сьогодні: що відомо
Атаку на Жовту Кручу армія РФ здійснила ввечері 7 лютого.
Російські війська, зазначає керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, завдали ударів щонайменше п’ятьма керованими авіабомбами (КАБами).
Ворожі високоточні авіаційні боєприпаси зруйнували приватні будинки та господарські будівлі. Спалахнула пожежа.
Згідно з уточненими даними, загинула 62-річна жінка.
Ще дві жінки 62 та 65 років дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 445-ту добу.
Джерело: Іван Федоров
Фото: МОЗ