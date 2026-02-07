У Дніпропетровській області затримали 3 військових ТЦК за побиття до смерті чоловіка
На Дніпропетровщині поліція затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування (ТЦК), яких підозрюють у завданні смертельних тілесних ушкоджень місцевому мешканцю.
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.
Правоохоронці затримали трьох військових ТЦК: що відомо
– Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), – йдеться у повідомленні.
Інформація про смерть 55-річного чоловіка надійшла до поліції 7 лютого після опівночі. Згідно з попередніми висновками експертизи, причиною смерті стала травма голови.
На місці події поліцейські провели огляд та вилучили речові докази. Також правоохоронці вилучили транспортний засіб, на якому виявили сліди крові загиблого.
У межах досудового розслідування правоохоронці опитали свідків і очевидців події.
Після проведених слідчих дій встановили, що до спричинення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК.
Підозрюваних затримали. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину.
Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК та поранив їх. Нападника затримали на місці події.