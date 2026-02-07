Вибухи в Харкові сьогодні, 7 лютого, пролунали під час повітряної тривоги.

Вибухи в Харкові сьогодні: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні, 7 лютого, прогриміли орієнтовно о 20:09. За мить пролунали ще два.

На той час в області вже пів години, як тривала повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Брянської області РФ.

Одночасно з першими вибухами в Харкові Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісну ціль в напрямку обласного центру.

Міська та обласна влада ситуацію поки не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 445-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

