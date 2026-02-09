Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала балістичні ракети та безпілотники.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася ще о 17:30 8 лютого і триває досі.

Зокрема, було здійснено пуски:

11 балістичних ракет Іскандер-М (із Брянської області РФ);

149 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (із районів Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, ТОТ Донецька, Гвардійського, що в окупованому Криму).

Близько 90 із них становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:30 9 лютого збили/приглушили 116 БпЛА.

Частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на шести локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 447-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

