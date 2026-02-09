Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли вдень у понеділок, 9 лютого. На місто прямувала швидкісна ціль.

Вибухи у Дніпрі 9 лютого: які наслідки

Оновлено о 15:40. Інформацію про вибухи у Дніпрі вдень підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, люди не постраждали, проте всі наслідки уточнюються.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу.

Згодом українські військовослужбовці зафіксували швидкісну ціль, яка рухалася на місто Дніпро.

Атаки на Дніпропетровщині

У лікарнях залишаються дев’ятеро поранених внаслідок нічної атаки на Шахтарське Дніпропетровської області, повідомили в ОВА.

Зазначається, що 57-річна жінка отримала понад 80% опіків тіла. У важкому стані пацієнтку направили до обласного медзакладу.

крім цього, опіки дістали інші постраждалі. Усі вони перебувають у стані середньої тяжкості. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1447-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

