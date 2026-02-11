Загиблим під час обстрілу Богодухова Харківської області 11 лютого був ветераном російсько-української війни Григорій Шикула.

За даними ЗМІ, про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Обстріл Богодухова 11 лютого: що відомо про загиблого

За словами Коваленка, Григорій Шикула був родом із села Сковородинівка Золочівської громади.

Чоловік воював на фронті, після тяжкого поранення втратив частину ноги та пересувався на протезі.

Після повернення з війни родина вирішила виїхати далі від лінії бойового зіткнення та придбати будинок у Богодухові. Під час атаки в будинку перебували діти та дружина.

Окрім чоловіка під час російського обстрілу Богодухова загинули також троє дітей подружжя.

Дружина загиблого, Ольга Кривогуб, дістала поранення.

Начальник СВА додав, що громада надаватиме постраждалій жінці необхідну допомогу.

Нагадаємо, що уночі 11 лютого російські війська вдарили дронами по приватному будинку в місті Богодухів Харківської області. Унаслідок влучання спалахнула пожежа.

Чоловік та діти загинули піл завалами будинку. Врятувати вдалося лише вагітну жінку. Вона дістала закриту черепно-мозкову травму та опіки.

Відомо, що родина лише кілька днів тому переїхала до Богодухова із Золочіва.

