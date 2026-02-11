РФ завдала удару FPV-дроном по селу Золочів у Харківській області.

Атака Золочева на Харківщині 11 лютого: що відомо

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під атакою ворога опинилось село Золочів. Відомо про двох постраждалих – це 15-річний та 14-річний хлопці.

– Внаслідок обстрілу постраждали 15-річний та 14-річний хлопці. Медики надали всю необхідну допомогу, – написав він у Telegram.

Крім того, через удар РФ у селі пошкоджено скління вікон приватного будинку та цивільний автомобіль.

Нагадаємо, що уночі 11 лютого російські війська вдарили дронами по приватному будинку в місті Богодухів Харківської області. В результаті влучання спалахнула пожежа.

Чоловік та діти загинули піл завалами будинку. Врятувати вдалося лише вагітну жінку. Відомо, що родина лише кілька днів тому переїхала до Богодухова із Золочіва.

Як стало відомо згодом, загиблим під час обстрілу міста Харківської області був ветераном російсько-української війни Григорій Шикула.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

