Увечері 12 лютого російські війська здійснили атаку на Краматорськ Донецької області. Загинули та зазнали поранень члени однієї родини.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та Краматорській міській раді.

Атака на Краматорськ 12 лютого: що відомо

Увечері 12 лютого російські війська завдали масованих ударів по Краматорську. Під ворожим вогнем опинився приватний сектор міста.

Зараз дивляться

За даними Донецької обласної прокуратури, близько 21:15 відбулося пряме влучання засобу ураження в приватний житловий будинок.

У цьому будинку мешкала родина, троє братів загинули на місці.

Як повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, загалом унаслідок атаки на Краматорськ загинули четверо людей — хлопчик 2017 року народження та троє чоловіків 2006, 2006 і 1962 років народження.

Крім загиблих, поранення дістали 43-річна мати дітей та їхня 65-річна бабуся.

У жінок зафіксовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забої грудної клітини, хребта та руки, а також контузію.

Усім потерпілим надали кваліфіковану медичну допомогу.

Тип застосованого озброєння, яким росіяни атакували Краматорськ 12 лютого, наразі встановлюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1451-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.