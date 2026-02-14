Під час пожежі у Великій Долині Дніпропетровської області загинули троє маленьких дітей.

Про це 14 лютого повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Загибель трьох дітей під час пожежі у Великій Долині

Про пожежу в селі Велика Долина Дніпропетровської області у ДСНС України повідомили ввечері 14 лютого.

За даними служби, під час ліквідації пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків:

дівчинки 2022 року народження;

двох хлопчиків 2021 та 2024 років народження.

Пожежу вже ліквідовано.

Причини займання наразі встановлюють.

Зауважимо, що четверо людей дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровської області 14 лютого.

Після ударів по Межівській громаді Синельниківського району у лікарні у вкрай тяжкому стані перебуває 60-річний чоловік.

У Покровській громаді Нікопольського району запущений росіянами дрон понівечив приватний будинок.

Поранення дістали троє жінок. Після надання медичної допомоги від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Джерело: ДСНС України

Фото: МОЗ

