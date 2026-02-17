Російський дрон атакував авто з працівниками Слов’янської ТЕС, внаслідок чого загинуло троє з них.

Про це повідомив перший заступник очільника Міненерго Артем Некрасов.

Атака на авто з працівниками Слов’янської ТЕС: що відомо

Зазначається, що росіяни здійснили чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.

– Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов’янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких! – наголосив він.

За даними місцевого управління ДСНС, ворожу атаку здійснили у Миколаївці Краматорського району.

Там додали, що, крім загиблих, є ще одна людина, яка дістала поранення.

– На місці події надзвичайники надали допомогу постраждалому та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння автомобіля, – сказано у заяві.

Рятувальники наголосили, що агресори продовжують безжально обстрілювати цивільних мешканців прифронтових громад, і закликали місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів.

Пізніше Донецька обласна прокуратура уточнила, що загиблі – 44-річний чоловік та двоє його колег віком 58 років.

– Також поранено 30-річного працівника. У нього діагностовано вибухову травму, перелом та осколкові поранення. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначила, що розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тим часом Артем Некрасов розповів, що станом на ранок 17 лютого знеструмлені споживачі є у:

Дніпропетровській;

Одеській;

Донецькій;

Харківській;

Запорізькій областях.

Також він повідомив про порушення теплопостачання у Сумах та Одесі.

Перший заступник голови Міненерго додав, що енергетики працюють над відновленням всюди, де це дозволяють безпекові умови.

За його словами, в більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, для підприємств – графіки обмеження потужності.

В окремих регіонах діють аварійні відключення.

Нагадаємо, вибухи в Сумах прогриміли вдень 17 лютого під час масованої атаки російських БпЛА.

