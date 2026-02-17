РФ дроном ударила по авто енергетиків Слов’янської ТЕС, троє працівників загинули
- Російський БпЛА атакував автомобіль із працівниками Слов'янської ТЕС, загинули троє людей.
- Удар став частиною масованої комбінованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України.
- В Україні фіксуються знеструмлення, аварійні відключення та порушення теплопостачання в низці регіонів.
Російський дрон атакував авто з працівниками Слов’янської ТЕС, внаслідок чого загинуло троє з них.
Про це повідомив перший заступник очільника Міненерго Артем Некрасов.
Атака на авто з працівниками Слов’янської ТЕС: що відомо
Зазначається, що росіяни здійснили чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.
– Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов’янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких! – наголосив він.
За даними місцевого управління ДСНС, ворожу атаку здійснили у Миколаївці Краматорського району.
Там додали, що, крім загиблих, є ще одна людина, яка дістала поранення.
– На місці події надзвичайники надали допомогу постраждалому та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння автомобіля, – сказано у заяві.
Рятувальники наголосили, що агресори продовжують безжально обстрілювати цивільних мешканців прифронтових громад, і закликали місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів.
Пізніше Донецька обласна прокуратура уточнила, що загиблі – 44-річний чоловік та двоє його колег віком 58 років.
– Також поранено 30-річного працівника. У нього діагностовано вибухову травму, перелом та осколкові поранення. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу, – йдеться у повідомленні.
Прокуратура зазначила, що розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Тим часом Артем Некрасов розповів, що станом на ранок 17 лютого знеструмлені споживачі є у:
- Дніпропетровській;
- Одеській;
- Донецькій;
- Харківській;
- Запорізькій областях.
Також він повідомив про порушення теплопостачання у Сумах та Одесі.
Перший заступник голови Міненерго додав, що енергетики працюють над відновленням всюди, де це дозволяють безпекові умови.
За його словами, в більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, для підприємств – графіки обмеження потужності.
В окремих регіонах діють аварійні відключення.
Нагадаємо, вибухи в Сумах прогриміли вдень 17 лютого під час масованої атаки російських БпЛА.