Потужні вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли ввечері у вівторок, 17 лютого.

Вибухи у Кривому Розі ввечері 17 лютого: які наслідки

Оновлено о 20:35. Інформацію про вибухи у Кривому Розі підтвердив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, російські війська здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг, намагаючись завдати ударів по місцевій інфраструктурі.

Як уточнив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог атакував Криворізький район.

Він розповів, що армія Росії завдала удару по транспортній інфраструктурі. Попередньо, люди не постраждали.

Обстріли Дніпропетровської області 17 лютого

Станом на вечір 17 лютого, російські війська завдали півсотні ударів по трьох районах Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина, повідомили в ОВА.

Зокрема, армія Росії вбила 54-річного чоловіка у Марганецькій громаді, яка розташована у Нікопольському районі.

Крім цього, окупанти поцілили по райцентру, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах.

Внаслідок російських атак пошкоджені багатоповерхівка, гуртожиток, понад 30 приватних будинків та господарчих споруд, а також транспортне підприємство і пожежне депо.

За даними Дніпропетровської ОВА, у Петропавлівській громаді Синельниківського району горіла машина, а у Грушівській Криворізького району – понівечене житло.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

