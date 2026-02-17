Вибухи у Львові та районі прогриміли зранку 17 лютого під час повітряної тривоги.

Про рух дронів та роботу ППО повідомили Повітряні сили ЗСУ та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вибухи у Львові та районі 17 лютого: що відомо

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожі БпЛА були зафіксовані на півночі Львівщини курсом на обласний центр.

Згодом начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про загрозу удару безпілотника та закликав жителів перебувати в укриттях.

Пізніше Козицький поінформував, що у Львівському районі працює протиповітряна оборона.

Під час цього в місті та навколишніх громадах було чутно вибухи.

Офіційної інформації про влучання, руйнування або постраждалих станом на цей момент не надходило.

Дані уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

