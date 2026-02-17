Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері вівторка, 17 лютого. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Є руйнування інфраструктури, загинула жінка.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 17 лютого: які наслідки

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя загинула жінка. Було пошкоджено житлові будинки.

– На жаль, жінка, яка отримала поранення внаслідок атаки на Запоріжжя, загинула, – написав Федоров.

Унаслідок удару Шахедом були пошкоджені вікна та фасади житлових будинків.

Пізніше очільник ОВА додав, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до шести людей, серед них двоє дітей.

– Вже шість поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. В тому числі, допомога медиків знадобилася двом дітям, – зазначив Федоров.

За його словами, усі постраждалі після отримання медичної допомоги лікуватимуться амбулаторно.

У Запорізькій обласній прокуратурі уточнили, що вибухи в Запоріжжі сьогодні пролунали близько 20:50. Ворог застосував для атаки ударні БпЛА типу Шахед.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, у тому числі, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

