Колишнього заступника начальника Одеського обласного ТЦК та СП підозрюють у незаконному збагаченні на 37,7 млн грн та легалізації майна.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Підозра ексзаступнику одеського воєнкома

Як повідомили українські журналісти з посиланням на джерел, йдеться про колишнього заступника керівника Одеського ОТЦК Дениса Галушка.

За інформацією слідства, протягом 2020-2022 років він набув активи на загальну суму понад 37,7 млн грн. Йдеться про понад 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що перевищує його офіційні доходи.

У ДБР розповіли, що майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини. Так вони прагнули приховати реального власника.

Зокрема, набули:

  • п’ять автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 – загальною вартістю понад 12 млн грн;
  • три житлові будинки із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн грн;
  • понад 1,58 млн грн, які колишній посадовець вносив готівкою через термінали самообслуговування на свій банківський рахунок.

Слідство встановило, що офіційні доходи посадовця не відповідали вартості придбаного майна. Окрім підозри у незаконному збагаченні, йому інкримінують легалізацію активів зі злочинним походженням та умисне приховування статків у декларації за 2023 рік.

Колишньому заступнику керівника Одеського обласного ТЦК повідомили про підозру:

  • за ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) КК України.

Крім цього, повідомили про підозру матері дружини фігуранта:

  • за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 (Пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК України.

За інформацією ДБР, наразі триває досудове розслідування триває. Тривають дії для встановлення всіх активів та їхнього арешту.

Євген Борисов

