Уночі проти 20 лютого (з 18:00 19 лютого) Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичну ракету та понад сотню ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 20 лютого: що відомо

За даними військових, противник випустив одну балістичну ракету Іскандер-М із території Ростовської області РФ, а також 128 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Близько 80 із них становили дрони-камікадзе Shahed.

Пуски здійснювалися з Брянська, Курська, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованої території Донецької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 20 лютого протиповітряна оборона збила або приглушила 107 ворожих БпЛА різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного безпілотника у 14 локаціях.

Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей на одній із локацій.

Нагадаємо, що зранку 20 лютого пролунали вибухи в Харкові після повідомлень моніторингових каналів про рух швидкісної цілі в напрямку міста.

За попередніми даними, російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Унаслідок вибухів вибито вікна в кількох багатоповерхівках.

Крім того, спалахнули два автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 14 58-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

