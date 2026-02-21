Російський Татарстан атакували дрони, про що пишуть у місцевих пабліках і повідомляє місцева влада.

Вибухи у Татарстані: повідомляється про атаку дронів

Повітряна тривога пролунала у Казані, де в місцевому аеропорту затримали 50 рейсів, а також в Альметьєвську та Елабузі.

– “Шахеди” атакують російський Татарстан. В місцевих пабліках повідомляють про вибухи. А могли б бути окремим субʼєктом від Росії, багатим на ресурси. Але самі обрали свій шлях, – написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Наразі не відомо, що було ціллю атаки дронів. Водночас голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдінова повідомляє, що зафіксовано спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об’єкти.

– Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі. Загроза нейтралізується, – написала вона.

А голова Єлабузького району Рустем Нурієв повідомив, що над територією району “було успішно збито ворожі безпілотні літальні апарати”. І жертв та руйнувань немає. Наскільки це відповідає дійсності – невідомо.

Про вибухи та прольоти дронів, зокрема, повідомляли мешканці житлових будинків на проспекті Заріпова. Судячи з аналізу ASTRA, в тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом та Альмет’євський завод Радіоприлад.

А біля Елабуги є завод, де виробляють російські дрони, зокрема Шахеди.

