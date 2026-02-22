Російські війська завдали ракетного удару по цивільному виробничому підприємству компанії Монделіс (Mondelez Ukraine) у Тростянці на Сумщині.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Удар по підприємству Монделіс у Тростянці

За його словами, мова йде про ще один удар по американському бізнесу в Україні.

– Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні – цивільному виробничому підприємству компанії Монделіс у Тростянці – одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України, – повідомив глава МЗС.

Унаслідок атаки ракета влучила в один із виробничих корпусів підприємства.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Міністр наголосив, що атакований об’єкт не має жодного стосунку до військової інфраструктури.

– Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляючи всесвітньо відомі бренди, працевлаштовуючи українців, роблячи внесок у нашу та американську економіку. Коли російські ракети влучають у такі об’єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі, – наголошує Андрій Сибіга.

Очільник зовнішньополітичного відомства також підкреслив, що Москва не може заявляти про прагнення до економічного діалогу зі Сполученими Штатами, водночас атакуючи підприємства з американським капіталом.

– Атаки на мирну промисловість – це не війна, а цілеспрямований економічний терор. За цим має слідувати відповідальність, – підкреслює міністр.

Нагадаємо, зранку 22 лютого ворог здійснив атаку на Миколаїв ударними безпілотниками.

Спершу ворог пошкодив об’єкт транспортної інфраструктури. Уранці внаслідок влучань пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури міста.

Через атаку було знеструмлено близько 16 тис. абонентів. На щастя, минулося без постраждалих.

